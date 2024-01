Matosinhos mantém passes grátis para pessoas com 60% de incapacidade

Medida aplica-se também aos acompanhantes/responsáveis de menores portadores deste grau de incapacidade.

A Câmara de Matosinhos aprovou, esta quarta-feira, por unanimidade, manter este ano a gratuitidade dos passes Andante para munícipes com grau de incapacidade permanente, igual ou superior a 60%.

Esta medida aplica-se também aos acompanhantes/responsáveis de menores portadores deste grau de incapacidade.

A proposta, aplicada apenas a residentes no concelho, mereceu uma interpelação do vereador da CDU, José Pedro Rodrigues, que, em face do "apoio aos passes dos estudantes avançado pelo Governo e no que isso desobrigou as câmaras municipais" de quaisquer encargos, vê "margem para o apoio da autarquia aos idosos crescer".

Na resposta, o vice-presidente, Carlos Mouta, concordou que "a procura dos utentes vai continuar a aumentar e que já contabilizam 308 pessoas [idosas] a beneficiar do serviço".

Indicou ainda que no primeiro semestre "o tema será reavaliado".

Na reunião, que hoje decorreu na Junta de Freguesia de Custóias, o executivo aprovou também realizar uma hasta pública para a atribuição de duas licenças de utilização do espaço público para serviços de partilha em modos suaves de trotinetes e bicicletas elétricas, por um período de cinco anos, não renováveis.

Os vereadores presentes votaram também favoravelmente a classificação como monumento de interesse municipal da estação de passageiros no porto de Leixões, em Leça da Palmeira.

Foi ainda aprovado o estudo de Economia Comportamental sobre a recolha de resíduos em Matosinhos, que na última reunião suscitara algumas questões à oposição.