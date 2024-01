"Passa-se algo muito grave na região": PS Madeira acredita que confiança em Albuquerque está "comprometida"

Miguel Albuquerque é suspeito dos crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação, para além da eventual violação das regras comunitárias em matéria de adjudicação.

Esta quarta-feira, Miguel Albuquerque recusou demitir-s e e negou a prática de quaisquer crimes de corrupção. O socialista criticou a abordagem do chefe do executivo regional ao caso. "Os madeirenses merecem mais do que esta leviandade", notou. De acordo com Paulo Cafôfo, "a confiança em Miguel Albuquerque está irremediavelmente comprometida", razão pela qual desafia "o Presidente a levantar-lhe a imunidade".Esta quarta-feira, o Ministério Público e a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária estão a realizar uma megaoperação judicial na Madeira e no Continente. As suspeitas de favorecimento indevido envolvem titulares de cargos políticos não só do executivo regional, mas também da Câmara Municipal do Funchal, entre os quais o presidente da autarquia, Pedro Calado. Para Paulo Cafôfo, o social-democrata, um dos três detidos, "não tem condições para continuar" no cargo.