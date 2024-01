"Ninguém está acima da lei": Montenegro reage a suspeitas de corrupção na Madeira

"Do ponto de vista político, nada muda", esclarece o presidente do PSD.





O chefe do Governo Regional da Madeira é suspeito dos crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação, para além da eventual violação das regras comunitárias em matéria de adjudicação.



Esta quarta-feira, o Ministério Público e a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária estão a realizar uma megaoperação judicial na Madeira e no Continente. "Espero que a investigação decorra com rapidez", afirmou Luís Montenegro, pedindo um "esclarecimento elucidativo" dos factos.

"Espero que o esclarecimento seja rápido e elucidativo para que haja um funcionamento normal quer dos órgãos políticos quer da justiça", disse.





Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal, Avelino Farinha, presidente da empresa AFA, e outro gestor do grupo de construção.

Luís Montenegro reagiu esta quarta-feira à investigação em curso na Madeira e corroborou a decisão de Miguel Albuquerque de não se demitir. "Ninguém está acima da lei. (...) Deve haver responsabilidade, se for o caso, ou ilibação", realçou o presidente do PSD.As diferenças entre este e o caso do primeiro-ministro, afastado devido às suspeitas de que é alvo no âmbito da Operação Influencer, "são mais que muitas", vincou. "Sempre defendi que não foi por causa de um parágrafo [escrito pela Procuradora-Geral da República] que o primeiro-ministro se demitiu", lembrou Luís Montenegro, para quem "do ponto de vista político nada muda".A megaoperação da PJ resultou esta quarta-feira em três detenções: