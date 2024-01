Homens envolvem-se em luta e matam-se com a mesma arma no Brasil

Imagens de câmaras de vigilância captaram as mortes.

Dois homens que inicialmente se enfrentaram a murro numa rua de Fortaleza, capital do estado brasileiro do Ceará, no nordeste do país, acabaram por se matar um ao outro com a mesma arma na manhã desta quarta-feira. A briga corporal e as mortes aconteceram no bairro Pirambu e foram captadas por câmaras de vigilância de uma casa próxima.

Nas imagens, vê-se um homem de camisa azul a sair de uma residência e a ir ter com outro, vestido de preto, que estava na rua. Os dois trocam algumas palavras, que rapidamente se transformam em acesa discussão, e em seguida começam a agredir-se.

A certa altura, o homem de preto, que carregava uma mochila, empunha uma arma de fogo e dispara várias vezes contra o de azul. Mesmo tendo sido atingido, o de azul, o que tinha saído de um imóvel para interpelar o outro, consegue tirar a arma do atirador e dispara por seu turno contra ele, atingindo-o igualmente.

As imagens seguintes, que tiveram elevada repercussão nas redes sociais, mostram a morte dos dois contendores. Primeiro, o de preto, que atirou primeiro no outro, cai, já morto, no meio da rua e, em seguida, o homem de azul tenta dar alguns passos para se afastar dali e, provavelmente, pedir socorro, mas acaba por também cair morto.

Até à tarde desta quarta-feira ainda não se sabia exatamente o que tinha motivado a discussão entre os dois homens, nem se eles se conheciam e já tinham alguma rixa antiga, nem a polícia do Ceará disse algo a esse respeito, avançando apenas que vai investigar. No Boletim de Ocorrência, o caso foi descrito como homicídio seguido de morte em situação de legítima defesa, sem mais pormenores.