Homem morre em queda de 110 metros na Nazaré

Um homem de 49 anos morreu, na tarde desta quarta-feira após cair do promontório do Sítio da Nazaré, que tem uma altura de 110 metros até ao mar e à praia.



O alerta foi dado pelas 19h43. Os bombeiros procederam a manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.

A vítima encontrava-se sozinha no momento da queda, pelo que são desconhecidas as circunstâncias, embora alguns populares refiram no local que o homem estaria a tirar fotografias antes da queda.

Para o local foram mobilizados 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas.