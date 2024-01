PJ encontra meio milhão de euros em cofre de empresário ligado ao presidente da câmara do Funchal

Pedro Calado, autarca do Funchal, é um dos detidos na megaoperação da PJ na Madeira.

Avelino Farinha, presidente do grupo AFA, e Custódio Correia, sócio do líder do grupo económico. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, foi constituído arguido.

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu, esta quinta-feira, milhares de euros encontrados dentro do cofre de um empresário com ligações a Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal, que está detido.Além de Pedro Calado, foram detidos na megaoperaçao da PJ Avelino Farinha já está em Lisboa. Pedro Calado e Custódio Correia vão ser transportado por um avião da Força Aérea para o Continente. A saída que estava prevista para as 11h15 foi adiado para cerca das 13h00.Ao final da tarde vai sair outro avião para o Aeroporto de Figo Maduro com os restantes elementos da Polícia Judiciária.Vão ser ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) na sexta-feira.Em atualização