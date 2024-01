"Puro Mito" e "Patriota Style": Bolsonaro dá nome a coleção de calçado

Há modelos com o nome, a foto ou a assinatura do ex-presidente brasileiro.

Os seguidores mais fanáticos do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro já podem incrementar o seu estilo pessoal com uma coleção de calçado inspirada no antigo e sempre polémico governante, conhecido, entre outras coisas, pelo seu egocentrismo.



Apoiantes assumidos do ex-chefe de Estado, empresários do estado de Minas Gerais, onde ele obteve uma votação gigantesca nas presidenciais de 2022, lançaram a marca "Botinas do Bolsonaro", que vende, entre outros, chinelos, ténis, botas, sapatos e até meias alusivas ao político, maior símbolo da extrema-direita brasileira.

Um dos produtos mais populares é o chinelo de borracha intitulado "Puro Mito", aludindo ao facto de os mais fanáticos seguidores chamarem Bolsonaro de "Mito". Quem preferir ostentar nos pés ténis com o nome de Jair Bolsonaro tem duas opções, da mesma forma que os chinelos, ambas alusivas a frases costumeiramente repetidas por ele, o modelo "Bolsonaro Patriota Style" e o "Bolsonaro Liberdade Style".

Ainda há outros modelos, que em vez do nome ou da foto reproduzem a assinatura de Jair Bolsonaro. Nas redes sociais da empresa, o próprio Jair Bolsonaro aparece sorridente recebendo um par de botas de cabedal com o seu nome, atuando como uma espécie de garoto propaganda da marca.

Em entrevista recente, os donos da empresa, com sede no interior de Minas Gerais, garantiram, no entanto, que Bolsonaro autorizou o uso da sua imagem e do seu nome sem cobrar absolutamente nada, do que muitos duvidam.Bolsonaro é conhecido pela sua ambição desmedida, e são famosas as suas exigências, nem sempre pacíficas, de mais dinheiro tanto, quando era mais novo, ao Exército, de onde acabou por ser expulso, quanto, no ano passado, ao seu Partido Liberal, que acabou por ceder às exigências exorbitantes e concedeu ao seu maior expoente um ordenado mensal altíssimo, além de uma confortável mansão num dos bairros mais caros de Brasília, com todas as despesas pagas.