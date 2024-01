Ponte 25 de Abril fechada ao trânsito na madrugada de domingo devido a obras

IP sugere como alternativa de atravessamento entre a margem sul e Lisboa a utilização da Ponte Vasco da Gama.

A circulação rodoviária na Ponte 25 de Abril vai estar encerrada na madrugada de domingo, entre as 00h00 e as 07h00, em ambos os sentidos, devido a obras de manutenção nas juntas de dilatação, informou a Infraestruturas de Portugal.

"A Infraestruturas de Portugal (IP) informa que, de modo a permitir a execução de trabalhos nas juntas de dilatação do tabuleiro rodoviário do viaduto de acesso norte, será necessário proceder ao corte do trânsito automóvel na Ponte 25 de Abril em ambos os sentidos, na madrugada do dia 28 de janeiro (domingo) entre as 00h00 e as 07h00", lê-se numa nota da IP.

Em comunicado, a IP sugere como alternativa de atravessamento entre a margem sul e Lisboa a utilização da Ponte Vasco da Gama, referindo também que o condicionamento não afeta a circulação ferroviária.

A IP agradece a "compreensão para os eventuais transtornos que o corte de trânsito temporário possa causar", sublinhando que este é necessário para "garantir a boa execução da obra que tem como objetivo a melhoria dos níveis de qualidade, fiabilidade e disponibilidade da circulação automóvel na Ponte 25 de Abril".

Inaugurada a 6 de agosto de 1966, a Ponte 25 de Abril é uma ponte suspensa rodoferroviária sobre o rio Tejo que liga a cidade de Lisboa (margem norte) à cidade de Almada (margem sul), tendo dois quilómetros de comprimento.

Condicionamento na circulação