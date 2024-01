Assaltantes sacam 115 mil euros em lojas de informática do Grande Porto

Em apenas um mês, o grupo contabiliza já quatro tentativas de furto e dois assaltos.

Uma cadeia de lojas de informática do Grande Porto está a ser alvo de uma onda de assaltos e tentativas de furto. Em apenas um mês, o grupo contabiliza já quatro tentativas de furto e dois assaltos. Entre equipamentos roubados e danos, os prejuízos ultrapassam os 115 mil euros.

O último crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira, na Rua Gonçalo Sampaio, no Porto. Os assaltantes partiram o vidro da montra, mas não levaram nada. Desde o Natal, é a terceira tentativa de assalto ao mesmo estabelecimento. Na semana passada, dois encapuzados furtaram 60 telemóveis, avaliados em cerca de 80 mil euros, da loja do Centro Comercial Londres, na Sra. da Hora. Dias antes, os assaltantes furtaram cerca de 35 mil euros em equipamentos noutra loja, em Matosinhos. Os alvos são sempre telemóveis topo de gama. As autoridades investigam.