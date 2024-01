“Não quero falar consigo”: Sócrates recusa fazer comentários no dia em que vai saber se é julgado por mais crimes

Tribunal da Relação de Lisboa decide sobre o recurso do Ministério Público contra a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa.

O antigo primeiro-ministro José Sócrates vai ficar a saber, esta quinta-feira, se também vai ser julgado pelos crimes de corrupção e fraude fiscal no âmbito do processo principal do caso ‘Marquês’. Em causa está a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre o recurso do Ministério Público (MP) contra a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa.

Em abril de 2021, Ivo Rosa deixou cair quase toda a acusação da ‘Operação Marquês’. Em causa neste recurso está o arquivamento na decisão instrutória de 172 dos 189 crimes que constavam da acusação original do Ministério Público.

José Sócrates vai ser julgado por crimes de branqueamento de capitais e falsificação de documento num processo separado da ‘Operação Marquês’, mas o julgamento ainda não arrancou devido aos sucessivos recursos que têm sido interpostos.