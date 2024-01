Larvas encontradas na comida em escola de Portimão

Associação de Pais já pediu esclarecimentos à direção do estabelecimento de ensino.

Os pais e encarregados de educação da escola da Bemposta, em Portimão, estão chocados depois de terem sido encontradas larvas na comida servida no refeitório.Ao que oapurou, as larvas foram encontradas dentro de peixe servido na segunda-feira.A Associação de Pais já pediu esclarecimentos à direção do estabelecimento, mas ainda não obteve respostas.Já foram contactados os encarregados de educação com conhecimento direto da situação e, foram, ainda, contactadas as entidades competentes, nomeadamente as autoridades de saúde que já fez uma inspeção ao refeitório.já pediu esclarecimentos à direção do Agrupamento de Escolas da Bemposta, mas ainda não obteve respostas.