Condenada a 27 anos de prisão mulher que provocou explosão que matou blogger pró-Putin

Encomenda explodiu nas mãos de Vladlen Tatarsky.

Uma jovem russa foi condenada, esta quinta-feira, a 27 anos de prisão por entregar uma bomba que explodiu e matou o blogger pró-russo Vladlen Tatarsky no ano passado.

Darya Trepova, 26 anos, entrou num café em São Petersburgo, na Rússia, com uma estatueta com a imagem do blogger, que continha uma bomba. A jovem ofereceu a estatueta a Tatarsky durante uma conferência que decorria no café.

A mulher, condenada num tribunal de São Petersburgo por crimes, entre eles, de terrorismo, afirmou que pensava que a estatueta continha um dispositivo de escuta e não uma bomba.