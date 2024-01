Vítima foi transportada para o hospital.

Um trabalhador de 18 anos sofreu ferimentos graves esta manhã, quando uma máquina que operava numa obra de construção civil, em Labruja, Ponte de Lima, tombou.A vítima ficou com as pernas presas no equipamento e teve que ser desencarcerada pelos bombeiros de Ponte de Lima.O acidente aconteceu pelas 11h45 e após a operação de Desencarceramento, os bombeiros de ponte de lima transportaram a vítima para o Hospital de Braga.