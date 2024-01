270 investigadores, 2 aviões da Força Aérea, 130 buscas: Os detalhes da 'missão Madeira'

Megaoperação resultou em três detenções. Presidente do Governo Regional foi constituído arguido.

A megaoperação da Polícia Judiciária na Madeira envolveu vários meios e buscas na Madeira e no Continente. Três pessoas foram detidas - Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal, Avelino Farinha, presidente da empresa AFA, e outro gestor do grupo de construção - e Miguel Albuquerque, presidente chefe do Governo Regional da Madeira, foi constituído arguido.Saiba mais no Correio da Manhã