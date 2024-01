Katherine Maher anuncia que vai deixar cargo de CEO da Web Summit

Gestora tinha sido nomeada para o cargo há menos de três meses.





Katherine Maher revelou, esta quarta-feira, que deixou o cargo de CEO da Web Summit, menos de três meses após ter assumido funções. Vai comandar o grupo de comunicação social norte-americano National Public Radio (NPR)."Grandes notícias: tenho o prazer de anunciar que vou assumir o cargo de CEO da NPR a partir do final de março. A NPR tem feito parte da minha paisagem sonora durante toda a vida e atribuo às suas reportagens o facto de terem despertado a minha curiosidade, que me colocou no caminho para me tornar a pessoa que sou hoje", escreve na rede social X. E acrescenta: "Infelizmente, isso significa que deixarei o cargo de CEO do Web Summit no dia 1 de março. Adorei o tempo que passei na Web Summit. Fiquei impressionada com o talento, a energia e, francamente, as boas vibrações gerais da equipa - e essa apreciação só cresceu a cada semana que passou."

Infelizmente, isso significa que deixarei o cargo de CEO do Web Summit no dia 1 de março. Adorei o tempo que passei na Web Summit. Fiquei impressionada com o talento, a energia e, francamente, as boas vibrações gerais da equipa - e essa apreciação só cresceu a cada semana que passou."





Sobre a National Public Radio, Katherine Maher diz que "representa muito daquilo" em que acredita, como a "importância das instituições cívicas, a informação pública de alta qualidade e a nossa inclinação humana universal para a curiosidade". "Não podia estar mais entusiasmada por me juntar a esta instituição incrível e a esta missão essencial", destaca.