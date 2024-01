"Não estou de acordo. Vou contestar": José Sócrates admite recurso da decisão do tribunal

"Vou discutir com o meu advogado e recorrer", diz o ex-primeiro-ministro.

A decisão histórica do Tribunal da Relação sobre a Operação Marquês recuperou quase na totalidade a acusação do Ministério Público (MP).

O ex-primeiro-ministro vai ser julgado por três crimes de corrupção, 13 de branqueamento de capitais e seis de fraude fiscal.

José Sócrates discorda da decisão proferida esta quinta-feira pelo Tribunal da Relação de Lisboa. "Não estou de acordo. Vou contestar", disse, prometendo "utilizar todos os meios legais" e discutir com o advogado a hipótese de "recorrer para um tribunal superior em matéria de substância", por estar "absolutamente convencido de que as juízas não têm razão".José Sócrates admitiu que se trata de "uma derrota jurídica", motivo de "uma grande sensação de descontentamento" e inconformismo."Durante a fase de instrução ficou provado que as alegações do MP eram falsas (...) As juízas fizeram uma alteração substancial dos factos. Dão provimento a um erro do MP", sublinhou, na ótica de que "ninguém tem o direito de avaliar uma decisão de julgamento como se fosse uma decisão de pronúncia". Outra crítica prende-se com os prazos de prescrição e a alteração "discutível" promovida pelas juízas "em sentido contrário ao Tribunal Constitucional".