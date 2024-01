Catamarã encalha no rio Tejo e onze passageiros são resgatados pela Autoridade Marítima

Navio fazia a travessia no sentido Seixal-Lisboa.

Um catamarã da Transtejo encalhou no rio Tejo, na noite desta quinta-feira, junto ao Barreiro, tendo os onze passageiros sido resgatados pelos elementos da estação salva-vidas de Lisboa para o cais do Seixal, apurou o CM junto de fonte da Autoridade Marítima.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 21h00 para a Polícia Marítima, dando conta do encalhe do catamarã "Cesário Verde" junto ao chamado Bico do Mexilhoeiro. O navio fazia a travessia no sentido Seixal-Lisboa.

Foram ativadas lanchas e operacionais da Polícia Marítima e da estação salva-vidas de Lisboa. Nenhum passageiro terá sofrido ferimentos e a operação de resgate foi concluída pelas 22h30.

A Polícia Marítima investiga a situação.