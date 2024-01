Miguel Albuquerque indiciado de oito crimes

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, deu contratos de duzentos e sessenta milhões de euros ao grupo AFA, de Avelino Farinha, detentor, entre outros, dos hotéis do grupo Savoy. Foram feitos através de várias empresas do grupo, por adjudicações diretas e concursos públicos. O Ministério Público diz que o fez em conluio com o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, que tinha sido funcionário daquele grupo económico, depois de ter sido vice-presidente do Governo regional, e até à altura em que foi eleito líder da autarquia.Saiba mais no