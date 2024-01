Mulher morre após cair a lago na Trofa

Óbito foi declarado pela equipa médica da VMER.

Uma mulher com 75 anos morreu depois de ter caído a um lago com patos, no recinto de uma quinta privada, em São Martinho do Bougado, na Trofa, na manhã desta sexta-feira.

Segundo o Correio da Manhã apurou a mulher estaria a realizar umas tarefas junto ao lago quando caiu – poderá ter sido vítima de doença súbita.

A vítima estaria sozinha naquele recinto. O alerta foi dado às 10h25 por funcionários da quinta, que retiraram a mulher da água, em paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado pela equipa médica da VMER.

Ao local acorreram os bombeiros da Trofa, bem como a GNR.