Miguel Albuquerque vai renunciar à presidência do Governo Regional da Madeira. Fonte da AD confirmou ao CM que o presidente do executivo regional vai reunir-se com a Comissão Política, de forma a encontrar um substituto no cargo.



Recorde-se que o PAN ameaçou fazer cair o acordo que fez possível a formação de Governo no arquipélago depois das últimas eleições. No entanto, garantiu manter o apoio se fosse encontrado um substituto para Miguel Albuquerque, arguido num processo de corrupção.

O PS e o Chega anunciaram ainda que iriam apresentar moções de censura ao Governo Regional, apontadas para o início de fevereiro.

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, e Pedro Calado, presidente da Câmara do Funchal, são suspeitos de oito crimes no âmbito da megaoperação realizada pela PJ na Madeira. Albuquerque foi constituído arguido e Pedro Calado detido, assim como os empresários Avelino Farinha e Custódio Correia.

Albuquerque e Calado são suspeitos dos crimes de atentado contra o Estado de Direito, prevaricação, recebimento indevido de vantagem, corrupção passiva, corrupção ativa, participação económica em negócio, abuso de poderes e tráfico de influências.