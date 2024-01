Vítimas estariam a caminhar junto à linha.

Um homem e uma mulher, ambos de 69 anos, foram atropelados mortalmente por um comboio na zona de Quelfes, em Olhão.As vítimas estariam a caminhar junto à linha junto com outro homem e uma mulher, ambos de 71 anos, que foram apenas assistidos no local por bombeiros e INEM.O alerta para o acidente aconteceu às 14h18, dando conta de um atropelamento ferroviário.A GNR foi alertada e está a averiguar as circunstâncias em que aconteceu o acidente.