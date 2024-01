Bombeiros da Ajuda sem salários há dois meses

Em causa está o "bloqueio das contas bancárias pela ação de uma empresa de construção".

Os Bombeiros Voluntários da Ajuda estão a prestar socorro à população sem serem pagos, desde novembro. Há dois meses de salários em atraso, "devido ao bloqueio das contas bancárias pela ação de uma empresa de construção"."Estamos a acompanhar a situação com profunda preocupação e já fornecemos apoio alimentar para aliviar as necessidades imediatas, para além da proposta de estabelecimento de um protocolo que permite uma atribuição anual de uma quantia em dinheiro", refere aoa Junta da Ajuda sobre a conjuntura "delicada" que o corpo de bombeiros enfrenta.Os Bombeiros da Ajuda servem ainda Benfica, Belém e Alcântara - cerca de 80 mil habitantes no total das quatro freguesias -, cujas Juntas também já ofereceram apoio.A Junta da Ajuda garante estar empenhada em resolver a questão e "garantir o bem-estar dos nossos bombeiros e da instituição."A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ajuda não respondeu às questões do