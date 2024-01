Miguel Albuquerque renuncia ao cargo de presidente do Governo Regional da Madeira

Sucessor é conhecido na segunda-feira.





Na quarta-feira, o presidente do Governo Regional da Madeira, suspeito dos crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação, para além da eventual violação das regras comunitárias em matéria de adjudicação, recusou demitir-se.Contudo, "o quadro alterou-se", referiu esta sexta-feira. Quer o Chega quer o PS Madeira prometeram entregar moções de censura ao Governo Regional. O PAN, partido com o qual o PSD/CDS-PP preserva um acordo de incidência parlamentar, manifestou disponibilidade para repensar a solução governativa , mas exigiu a demissão de Miguel Albuquerque.

Miguel Albuquerque anunciou esta sexta-feira a renúncia ao cargo de presidente do Governo Regional da Madeira. O sucessor será conhecido na segunda-feira."Os objetivos da governação não podem ser postos em causa e só são possíveis de alcançar num quadro de estabilidade política", indicou.O social-democrata esteve reunido esta sexta-feira com o líder do CDS-PP/Madeira e parceiro de coligação no executivo, Rui Barreto, para discutir a situação política no arquipélago.