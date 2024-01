Supremo rejeita recurso e Eça de Queiroz vai mesmo para o Panteão

Conselheiros do tribunal contestam argumentação de seis bisnetos.

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) rejeitou o recurso dos seis bisnetos do escritor Eça de Queiroz, que contestam a sua trasladação para o Panteão Nacional, permitindo que a homenagem apoiada pela maioria dos descendentes se concretize.

No acórdão datado de 25 de janeiro, cuja decisão foi esta sexta-feira inicialmente noticiada pelo jornal Público, o coletivo de juízes do STA decidiu "negar provimento ao recurso e, em consequência, manter o acórdão recorrido", ou seja, negou dar razão aos seis bisnetos que contestam a vontade da maioria, favorável à trasladação dos restos mortais de Eça de Queiroz para o Panteão Nacional, uma homenagem ao escritor aprovada pela Assembleia da República.

No acórdão a que a Lusa teve acesso, o coletivo de conselheiros do STA contesta a argumentação dos autores do recurso, rejeitando, por exemplo, a alegação de que possa ser considerada uma presumível vontade anteriormente expressa pelos netos do escritor, em 1989, contrária à trasladação.