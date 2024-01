Família de Patrícia não identifica corpo do poço

Cunhada foi chamada a reconhecer cadáver de mulher com indícios de ter sido assassinada.

A família de Patrícia Simonetti não identificou o corpo de mulher encontrado em decomposição e com indícios de crime, num poço, em Ovar, na semana passada. A irmã de Thomaz Simonetti, marido de Patrícia, chamada a reconhecer o corpo, garantiu à PJ de Aveiro que não identifica o cadáver como sendo o da cunhada, Patrícia, de 43 anos, desaparecida em Ovar, no dia 4. As conclusões da autópsia serão fundamentais para identificar o cadáver e para apurar as circunstâncias em que morreu a mulher encontrada no poço, que aparenta ter entre 30 e 40 anos.O corpo foi descoberto pelo proprietário do poço, num cenário que levanta muitas suspeitas. O rosto apresentava ferimentos profundos compatíveis com agressões. À volta do pescoço tinha duas malas de senhora cheias de pedras e amarrado à cintura com um lençol tinha uma saco de desporto também carregado de pedras. Tinha luvas e usava o que aparenta ser uma farda de trabalho, azul escura.Segundo Thomaz Simonetti, o relacionamento com a mulher tinha-se degradado porque Patrícia não queria ter filhos.