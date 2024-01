Carolina Deslandes confirmada no Rock in Rio Lisboa

“Um dos sonhos da minha vida. Estou tão feliz”, escreveu a cantora nas redes sociais.

Carolina Deslandes é a mais recente confirmação para a edição deste ano do Rock in Rio Lisboa. A cantora portuguesa atua a 22 de junho no Palco Mundo, depois de se ter estreado no festival em 2018, então no Music Valley. “Um dos sonhos da minha vida. Estou tão feliz”, escreveu a cantora nas redes sociais.





Para o festival estão já