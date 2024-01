Incêndio consome cobertura de mosteiro em Miranda do Douro

Para o local foram acionados 31 operacionais, apoiados por oito viaturas.

Um incêndio que deflagrou esta manhã de sábado no mosteiro das irmãs trapistas em Palaçoulo, no concelho de Miranda do Douro, destruiu a cobertura da Casa de Acolhimento, onde vivem as monjas.Acredita-se que o fogo terá tido origem numa lareira da Casa de Acolhimento do Mosteiro e rapidamente se propagou para a telhado do edifício que era de inox e a cobertura ficou destruída e o fogo acabou por afetar também dois quartos junto à chaminé.Não foi necessário evacuar o mosteiro pois quando os bombeiros chegaram, as monjas já tinham saído "pelo próprio pé". Não há desalojados mas "os prejuízos são elevados".O município deu uma alternativa de alojamento, no entanto as monjas preferiram continuar a habitar no mosteiro mas noutros compartimentos.No mosteiro vive uma comunidade de cerca de 10 monjas italianas.O alerta foi dado pelas 06h30 e no combate às chamas estiveram, os Bombeiros Voluntários de Sendim, de Miranda do Douro e de Mogadouro.A Guarda Nacional Republicana (GNR) também esteve no local. No local chegaram a estar 31 operacionais, apoiados por oito viaturas.