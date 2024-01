Passageiro indignado com atraso de voo abre porta de emergência e caminha pela asa do avião

Aeronave esteve parada mais de quatro horas com todos os passageiros lá dentro.

Um homem foi detido depois de abrir a porta de emergência de um avião e caminhar sob as asas da aeronave.Tudo aconteceu após o avião ter ficado mais quatro horas parado na pista com todos os passageiros a bordo, alegadamente sem água ou ventilação, segundo o jornal R7.O voo da Aeromexico com destino a Guatemala deveria ter partido da cidade do México às 8h45. No entanto, só partiu às 14h18, num outro avião.Mais de 70 passageiros apoiaram a atitude do homem que abriu a porta de emergência e assinaram uma declaração que dizia que "o atraso e a falta de ar criaram condições que colocaram em risco a saúde dos passageiros", acrescentando que o homem "salvou" a "vida" dos restantes passageiros.De acordo com o jornal R7, depois do incidente, as autoridades foram acionadas e o passageiro entregou-se. As forças de segurança não informaram se o indivíduo vai ser acusado.