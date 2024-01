Casa Branca alarmada com imagens pornográficas falsas de Taylor Swift divulgadas na Internet

Estados Unidos apontam papel das redes sociais para "evitar a propagação de desinformação e imagens íntimas e não consensuais de pessoas reais".

A partilha de 'deepfakes', na expressão em inglês, criadas através de Inteligência Artificial (IA) generativa, está a gerar indignação entre a classe política norte-americana e os fãs da cantora. Uma das imagens reuniu mais de 47 milhões de visualizações na rede social X e demorou mais de 17 horas a ser excluída.



Isto é muito alarmante. Vamos fazer o que pudermos para lidar com esta questão", declarou Karine Jean-Pierre, secretária de imprensa dos Estados Unidos da América (EUA). Embora as empresas proprietárias de redes sociais tomem decisões independentes sobre o gerenciamento de conteúdo, acreditamos que têm um papel importante a desempenhar na aplicação dessas regras para evitar a propagação de desinformação e imagens íntimas e não consensuais de pessoas reais", apontou a secretária de imprensa dos EUA .

Num comunicado de imprensa, o X garantiu que tem "uma política de tolerância zero" relativamente à publicação não consensual de imagens de nudez. A plataforma declarou que estava "a remover todas as imagens identificadas" da cantora e "a tomar as medidas necessárias contra as contas que as publicaram".