Xavi Hernández sai do Barcelona no fim da temporada

Ex-futebolista do clube não quer "ser um problema".

Xavi Hernández abandonará o comando técnico do Barcelona no fim da temporada, relatou este sábado o jornal Mundo Deportivo."É hora de mudar a dinâmica e anunciar que a partir de 30 de junho não continuarei cá", adiantou o treinador na conferência de imprensa após a derrota caseira com o Villareal (5-3), em jogo da 21ª jornada da Liga espanhola. O ex-futebolista do clube não quer "ser um problema", sobretudo "para os jogadores".Sobre a derrota imposta este sábado pelo Villareal aos 'blaugrana', Xavi não se recorda de "um jogo tão cruel como este" em toda a carreira. O emblema da Catalunha desperdiçou uma vantagem de 3-2 e consentiu três golos na reta final do encontro, um dos quais assinado pelo extremo português Gonçalo Guedes aos 84 minutos.O Barcelona segue no terceiro lugar da Liga espanhola, a 10 pontos de distância do primeiro classificado, o Real Madrid. Na quarta-feira, os 'blaugrana' caíram da Taça do Rei aos pés do Athletic Bilbao, com uma derrota por 4-2 no Estádio San Mamés.