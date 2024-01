Bombeiro ferido em despiste de carro contra ambulância em Alcabideche

Acidente causa dois feridos, ambos transportados para o hospital.

Um despiste de um carro contra uma ambulância dos bombeiros de Alcabideche causou dois feridos, em Alcabideche, Cascais, este sábado. As vítimas, o condutor do carro e um bombeiro, tiveram de ser transportadas para o hospital com ferimentos considerados leves.



O alerta foi dado às 18h40. A ocorrência mobilizou 15 operacionais, apoiados por seis viaturas.