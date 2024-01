PJ encontra 89 mil euros debaixo do colchão na casa de Fernando Valente

Foi ainda encontrado dinheiro de imitação.

Durante as buscas à casa de Fernando Valente foram encontrados 89 mil euros - em notas de 100 euros - debaixo do colchão da cama do empresário, sabe oA Polícia Judiciária encontrou mais 7 mil euros, em notas de 20 e 50 euros, mas sabe-se agora que esse dinheiro era de imitação e tinha uma frase escrita nas notas. A família Valente explica que é a filha de Fernando que brinca com esse dinheiro.No dia 3 de fevereiro assinala-se o quarto mês desde o desaparecimento de Mónica Silva. A família está a organizar uma homenagem.