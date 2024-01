Testemunha do caso Maddie McCann vai ser ouvida em tribunal no julgamento de Brueckner por agressões sexuais

O tribunal de Brunswick, Alemanha, rejeitou o pedido da defesa de Christian Brueckner para excluir uma testemunha-chave do julgamento por agressões sexuais, avançou este sábado o jornal britânico Daily Mail. O advogado do principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann acusou Helge Busching de ser "um fantasista" e apontou supostas inconsistências no depoimento prestado pela testemunha à polícia alemã.As provas cedidas por Helge Busching em 2019 ajudaram a prender Christian Brueckner por dois crimes de violação, um dos quais praticado contra uma mulher de nacionalidade norte-americana, na casa da vítima, na Praia da Luz, em Lagos. Durante o julgamento, a testemunha disse que encontrou uma câmara de vídeo em casa do agressor com imagens das violações.

De acordo com o depoimento prestado por Helge Busching à polícia alemã, Christian Brueckner contou-lhe em 2008 do envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann, um ano antes, em Lagos. "Estranhei ela não ter gritado", terá confessado o agressor.Christian Brueckner encontra-se a cumprir uma pena de sete anos de prisão. O julgamento por agressões sexuais contra diversas mulheres adultas e uma menor está agendado para fevereiro.