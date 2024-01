Eliminação da disciplina Educação Moral e Religiosa motiva discórdia no Congresso do Livre

Proposta invoca "respeito pelo princípio da laicidade da Escola Pública".

A eliminação da disciplina de Educação Moral e Religiosa do currículo das escolas públicas, proposta no programa eleitoral provisório do Livre, gerou este sábado alguma discórdia entre membros do XIII Congresso do partido.

Na reunião magna do Livre, que teve início este sábado e termina domingo, no Porto, os membros e apoiantes do partido estão a debater e votar o programa eleitoral para as eleições legislativas cuja primeira versão inclui retirar a disciplina de Educação Moral e Religiosa - que tem caráter facultativo - "do currículo das escolas públicas.

A proposta defende que "a formação religiosa ser deixada ao critério das famílias e concretizada nas respetivas congregações religiosas, no respeito pelo princípio da laicidade da Escola Pública, constitucionalmente consagrado".

A primeira versão do programa eleitoral foi coordenada por dirigentes do partido e incluiu contributos de militantes, mas também da sociedade civil, sobre o qual foram apresentadas mais de 100 propostas de alteração.

Entre essas propostas está uma apresentada por Manuel Beirão dos Reis, que sugere a eliminação total deste ponto.

Numa das intervenções que fez ao congresso, o membro, que disse ter sido militante do PS até 2015, defendeu que "a laicidade das escolas é perfeitamente compatível com a multiplicidade das religiões, não com uma, mas com a multiplicidade" e considerou que esta não deveria ser uma proposta prioritária do partido.

Este tema gerou alguma discórdia entre membros e apoiantes presentes no auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, com a dirigente Patrícia Gonçalves e defender a retirada desta disciplina do currículo da escola pública.

"O que apoiamos é que é uma escolha pessoal ter formação religiosa, é uma escolha das famílias, o Estado não tem nada a ver com isso, as crianças não têm que escolher ter ou não religião na escola pública, devem estudar outras coisas e há tanta coisa para aprender", argumentou.

Manuel Reis subiu novamente ao púlpito para argumentar, invocando a lei da liberdade religiosa e dizendo que "quando houvesse grupos de alunos que queiram ir para a [religião] católica ou evangélica a escola organiza os alunos de acordo com as instruções da liberdade religiosa".

Na mesma linha, Ismael Eduardo disse ter descoberto que o Livre é a sua "casa" e com ideais que aprendeu "muito através da religiosidade".

"Optei por ter sempre a disciplina e na minha liberdade, no meu conceito de liberdade, eu devo poder escolher ter ou não ter essa disciplina. Na religião e moral que eu tive eu nunca falei de fé, nunca falei de Avé Marias, eu nunca falei de nada disso, eu falava da história da religião e até mais profundamente da moralidade, de como uma pessoa se deve comportar na sociedade", disse.

Por outro lado, a dirigente Diana Barbosa, membro da Assembleia do Livre, respondeu que "o problema não é a disciplina de religião e moral falar sobre várias religiões, o problema é a religião estar presente na escola pública".

"Escola pública é para aprender disciplinas e a ser um bom cidadão. O resto podemos fazer noutros locais e nunca através de financiamento público", argumentou.

Durante o debate sobre o programa eleitoral, Filipe Martins subiu ao púlpito para dizer que é "de esquerda, social-democrata e também libertário".

"E, no entanto, aquilo que eu vejo no programa é Estado, Estado, Estado, Estado. (...) Acho que temos que ser um pouco mais pragmáticos e perceber como as coisas funcionam", alertou.

Durante a discussão da tarde, vários membros referiram que aderiram ao partido após a demissão do primeiro-ministro, António Costa, que levou à dissolução do parlamento e a convocação de eleições legislativas antecipadas pelo Presidente da República.

Um deles foi Paulo Simões, militar na reserva, que referiu o facto de o Livre nunca ter incluído em programas eleitorais a temática da Defesa Nacional e propôs, por exemplo, a integração de estrangeiros nas fileiras militares.