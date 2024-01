Quer vender o carro? Estudo conclui que os meses de dezembro e janeiro são os mais difíceis

A primavera é uma das melhores épocas do ano para vender um veículo. Em contrapartida, os meses de dezembro e janeiro são os mais difíceis para a venda de um automóvel. As conclusões constam de uma análise de milhões de dados de veículos de vários países, incluindo Portugal, realizados pela carVertical.Segundo o estudo desta multinacional, que trata de registos automóveis, os melhores meses de venda são março (mês em que são adquiridos 8,2% dos veículos), abril (8,4%) ou maio (8,5%). “A procura sazonal pode muitas vezes fazer pender a balança das negociações para o interesse do comprador, já que alguns veículos podem exigir despesas adicionais de manutenção e conservação durante os meses de inverno”, explica Matas Buzelis, da carVertical.