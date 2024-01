Motociclista de 35 anos morre num despiste em Barcelos

Homem foi alvo de diversas manobras de reanimação, mas não resistiu aos ferimentos.

Um motociclista de 35 anos morreu, durante a madrugada deste domingo, num despiste na freguesia de Couto, em Barcelos, onde residia. As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pela GNR.

O acidente terá acontecido pouco depois da 01h00 da madrugada deste domingo, na freguesia de Couto.





Tiago Jorge Duarte terá perdido o controlo da mota e após despiste, embatido contra um muro. Foi socorrido no local por uma equipa da Cruz Vermelha e já durante o transporte para o Hospital, na freguesia de Arcozelo, em Barcelos, entrou em paragem cardiorrespiratória.A equipa de socorristas acionou a ajuda da equipa médica da VMER do Hospital de Barcelos e apesar das manobras de reanimação, o homem, com 35 anos, não sobreviveu.

O cadáver foi removido pelas 03h40, pelos bombeiros de Barcelinhos, para a morgue do Hospital de Barcelos.