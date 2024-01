Polícia do Indiana salva zebras e camelos presos dentro de camião em chamas em plena autoestrada

Animais de circo foram retirados em segurança. Veja o vídeo.

A Polícia do estado do Indiana, nos Estados Unidos, foi chamada a intervir, no sábado, depois do camião onde seguiam dez animais de circo se ter incendiado em plena autoestrada.O alerta do incêndio foi dado por volta das 2h00 da madrugada. O camião trazia os animais da Florida para quatro espetáculos de circo no fim de semana na cidade do nordeste do Indiana.Um policia, um deputado do condado de Grant e um membro do circo conseguiram resgatar cinco zebras, quatro camelos e um cavalo. Os animais foram retirados em segurança e levados para o Coliseum de Fort Wayne, um espaço utilizado para espetáculos no Indiana.Os homens que participaram no resgate foram levados para o hospital devido à inalação de fumos.Segundo a polícia, o incêndio deveu-se a uma falha nos equipamentos.