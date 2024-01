Marcelo quer dissolver o Parlamento da Madeira

Chefe de Estado terá de ouvir partidos e convocar o Conselho de Estado.

O Presidente da República pretende dissolver a Assembleia Legislativa da Madeira quando voltar a ter poder para tal, o que acontecerá a partir de 24 de março. Nessa data cumprem-se os seis meses desde as últimas eleições, requeridos pela Constituição.

Fonte da Aliança Democrática (AD) revelou ao CM que Marcelo Rebelo de Sousa terá mesmo informado os líderes do PSD e CDS dessa posição, apesar de Nuno Melo afirmar que não recebeu nenhum telefonema do Palácio de Belém.

Mas antes que o chefe de Estado possa avançar com a queda do parlamento madeirense, terá de ouvir os partidos com assento no hemiciclo regional e convocar o Conselho de Estado. Só depois desses encontros poderá anunciar a dissolução e agendar eleições antecipadas.

Entretanto, o PSD Madeira vai escolher esta segunda-feira um substituto para Miguel Albuquerque à frente do governo regional. Há vários nomes em cima da mesa e a decisão final será anunciada a partir das 17h00.

O escolhido para chefiar o executivo será também o candidato do PSD e CDS nas futuras eleições.