Luís Montenegro diz que PS "esgotou a fonte de recrutamento" e listas são compostas pela "equipa da demissão e do passado"

Luís Montenegro criticou este domingo a composição das listas do PS para as eleições legislativas de março. "Esta equipa do PS é a equipa da demissão e do passado. Não é a equipa do futuro. O PS esgotou a fonte de recrutamento", notou o presidente do PSD, durante o encontro da Aliança Democrática (AD) no Luso, Mealhada.Os candidatos socialistas "são os responsáveis por estes oito anos de governação" e simbolizam "a repetição de erros e erros acumulados", pois "os resultados são maus". Em contraponto, a AD "apresentou uma equipa renovada e credível", argumentou o candidato a primeiro-ministro da coligação.Sobre as reivindicações de diversas classes profissionais, em particular dos polícias da PSP e dos militares da GNR, Luís Montenegro não pretende "assumir dar-lhes razão a cinco ou seis semanas" das eleições legislativas. As propostas da AD distanciam-se da "irresponsabilidade" e privilegiam a "diminuição de impostos", explicou.