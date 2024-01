Avião parte-se ao meio durante voo no Brasil e pelo menos sete pessoas morrem

Ocupantes da aeronave foram expelidos e caíram numa vasta área de mata.

Sete pessoas morreram na manhã deste domingo na queda de um avião de pequeno porte na zona rural de Itapeva, no estado brasileiro de Minas Gerais, já muito perto da fronteira com o estado de São Paulo. O acidente aconteceu pouco depois das 10h30 locais (13h30 em Lisboa), e deixou os moradores da região estarrecidos pela forma como tudo se passou.

Testemunhas descreveram que o avião se partiu ao meio ainda no ar, e depois desintegrou-se em pequenos pedaços até atingir o solo. Os ocupantes da aeronave foram expelidos e caíram numa vasta área de mata a meio de uma montanha, pelo que o número total de vítimas fatais ainda é incerto.

Os relatos dão conta de que muitos habitantes do bairro Monjolinho, na área rural de Itapeva, ao ouvirem o som forte de um avião a aproximar-se, começaram a olhar para o céu, como é habitual nessas ocasiões em cidades do interior fora das grandes rotas aéreas. De repente, continuam as narrativas, o motor parou de funcionar, e, ante o olhar espantado e horrorizado de todos, a aeronave partiu-se ao meio e em seguida desintegrou-se em pequenos pedaços.

O aparelho, de matrícula PS-MTG, foi fabricado em 1996 pela Piper Aircraft e, segundo já avançaram autoridades aéreas brasileiras, estava em situação regular. Equipas dos bombeiros, da polícia e grupos de moradores voluntários continuavam na tarde deste domingo a procurar eventuais novas vítimas na área da tragédia.