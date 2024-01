Jogador de futebol nos cuidados intensivos após sofrer pancada durante jogo

rabdomiólise (destruíção muscular) extensa, que acabou por ter repercussões noutros órgãos, informa o clube no Facebook.

O atleta está internado na Unidade de Cuidados Intensivos do hospital Pedro Hispano, em Matosinhos."A Direção da AFBraga está solidária com o atleta e com o clube fazendo votos de uma rápida e completa recuperação!", diz a Associação de Futebol de Braga no Facebook.