Os dois jovens, de 21 e 22 anos, raptaram dois homens, um português e um imigrante indostânico, de 28 e 31 anos, em Lagos, forçaram-nos a entrar num carro e fugiram. Pelo caminho agrediram-nos com violência e obrigaram-nos a entregar avultadas quantias de dinheiro.