Antigo jogador de futebol fingia ser professor universitário para seduzir mulheres nas redes sociais

O falso professor universitário que é suspeito de ter violado duas mulheres em Coimbra terá feito pelo menos mais uma vítima. A Polícia Judiciária do Centro está a analisar uma terceira situação de uma mulher que também terá sido atacada pelo homem, de 31 anos, residente no concelho da Mealhada.





O suspeito, que foi jogador de futebol e trabalha numa empresa num concelho vizinho, conhecia as vítimas através das redes sociais. Apresentava se como professor universitário ou fotógrafo profissional para mais facilmente as seduzir. Depois marcava encontros e se as mulheres recusassem os seus avanços forçava-as a manter relações sexuais.