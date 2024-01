Polícia espanhola desmantela rede criminosa que roubava cadáveres para vender a universidades em Valência

Cadáveres eram vendidos a 1200 euros cada um.

A Polícia Nacional espanhola desmantelou uma rede criminosa que vendia cadáveres para estudo a universidades em Valência. Segundo o jornal La Vanguardia, a organização operava com a cooperação de uma funerária e através da falsificação de documentos procedia à retirada dos corpos de hospitais e lares de idosos para mais tarde serem vendidos a 1200 euros cada um.



De acordo com a investigação, dois funcionários de uma funerária, após falsificarem documentos, terão transferido um corpo que estava na morgue de um hospital para uma universidade em vez de o enterrarem. O morto deveria ter sido sepultado no seu local de residência, num enterro solidário pago pela câmara municipal, no entanto foi vendido para estudo por quase 1200 euros, sem que nenhum familiar ou amigo tivesse dado consentimento.



Com o mesmo modus operandi, um outro homem foi internado num lar e, aparentemente, terá sido o próprio, três dias antes de morrer, quem terá autorizado a doação do próprio corpo para estudo. Mais tarde, foi possível verificar que na altura o homem encontrava-se com as faculdades mentais debilitadas devido a um défice cognitivo agravado, o que não lhe permitia entender o que significava a doação. A mesma foi assinada para que o cadáver fosse enviado para uma determinada faculdade de medicina, o que fez com que tivesse pago mais por isso. No entanto, o corpo foi levado para uma outra. Para tal, a organização criminosa teve de enganar profissionais de saúde para assinar a mudança de destino do corpo.

Os alvos eram pessoas sem família, preferencialmente estrangeiros ou a viver em condições precárias, o que garantia que não fosse feito acompanhamento dessas doações por nenhum familiar.



De acordo com o La Vanguardia, também houve irregularidades na cremação dos corpos que teriam sido doados à ciência. Aparentemente, uma vez terminados os estudos, as universidades tiveram que pagar as cremações que ficaram a cargo da própria funerária. Depois de várias diligências, foi possível perceber que a funerária tinha faturado a uma universidade 5040 euros por 11 cremações que não estavam refletidas nas faturas emitidas por nenhuma das incineradoras que operam em Valência.

A organização criminosa aproveitava a dissecação e o desmembramento dos corpos para introduzi-los nos caixões de outros falecidos, realizando em uma única cremação a cremação de vários cadáveres, economizando o valor pago e ao mesmo tempo faturando-os à universidade.

A Polícia Nacional deteve os gerentes da funerária em causa, bem como dois trabalhadores da mesma como supostos autores de crime de fraude e de falsificação de documento.