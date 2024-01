Polícias salvam jovem após cair ao rio Tejo na zona do Cais do Sodré

Apresentava sinais de hipotermia e foi transportada ao hospital.

Uma jovem de 17 anos caiu este domingo de madrugada às águas do Tejo, na zona do Cais do Sodré, em Lisboa. Valeu o auxílio de dois elementos da Polícia Marítima, que resgataram a vítima. Apresentava sinais de hipotermia e foi transportada ao hospital.