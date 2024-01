Filho de Bolsonaro alvo de buscas

uma operação para apurar ações da Abin durante o governo do ex-presidente.De acordo com o G1, a busca foi autorizada para a residência de Carlos Bolsonaro e também para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

A suspeita é de que assessores de Carlos Bolsonaro, que também são alvo da operação, pediam informações para o ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem.Carlos Bolsonaro ainda não se pronunciou.