Paulo Portas acusa Ana Gomes de "atirar lama para cima das pessoas"

Ex-eurodeputada é julgada por difamar Mário Ferreira através de um ‘tweet’.

Paulo Portas acusou esta segunda-feira Ana Gomes de "atirar lama para cima das pessoas". O jurista depôs por videoconferência, como testemunha, no processo em que a ex-eurodeputada é julgada por difamar Mário Ferreira através de um ‘tweet’ em que aludia a uma notícia sobre o investimento de empresário numa empresa de aviação, afirmando que pretendia "emular" a OMNI Aviação e Tecnologia, companhia que viu serem apreendidos 500 quilos de droga num avião seu proveniente do Brasil.Paulo Portas considera que o tweet "destina-se a dar cabo da reputação de um empresário que, até prova em contrário, deve ser respeitado"."A doutora Ana Gomes acha que é doutorada em virtude. Engana-se", afirmou como testemunha, referindo que Mário Ferreira é "atacado por Ana Gomes obsessiva e regularmente". "Faz sempre luta política com base na difamação dos outros", acrescentou. Considera que aquele tweet "é sugerir que alguém é traficante de droga". E refere que "sugerir sem nenhuma prova disso é um ato de difamação".O julgamento prossegue no Tribunal do Bolhão, no Porto, com testemunhas de acusação. Este é o quarto processo que envolve Mário Ferreira e Ana Gomes, sendo que a ex-eurodeputada foi em setembro condenada a pagar uma multa de 2800 euros e uma indemnização de 8000 euros ao empresário Mário Ferreira por tê-lo apelidado de "escroque" igualmente num tweet.