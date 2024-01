Três feridos em colisão entre um veículo pesado, uma ambulância e dois carros em Loulé

Vítimas foram transportadas para o Hospital de Faro.

Uma colisão entre um veículo pesado, uma ambulância de transporte de doentes não urgentes e dois carros provocou três feridos ligeiros, esta segunda-feira de manhã, ao quilómetro 69 da A22, no nó de Loulé, no sentido Faro-Albufeira. O trânsito está condicionado.As vítimas são duas mulheres de 40 e 25 anos e um homem de 30 anos. As vítimas foram transportadas para o Hospital de Faro.No local estão 22 operacionais com dez viaturas dos Bombeiros de Loulé, GNR, INEM, Cruz Vermelha e concessionária Via do infante.