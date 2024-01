Detetados pela primeira vez cinco casos de Alzheimer por contágio

Pacientes começaram a ter sintomas quando tinham entre 38 e 55 anos.

O tratamento com hormonas de crescimento extraídas de cadáveres provocou Alzheimer em cinco pessoas. Esta é a primeira vez na história que se detetam casos da doença transmitidos por contágio.Segundo um trabalho publicado na revista científica Nature Medicine, os pacientes adquiriram a doença durante a infância quando se submeteram a um tratamento com hormonas de crescimento. Esta prática foi interrompida nos anos 80 quando se detetou que podia provocar a transmissão de proteínas responsáveis pela Encefalopatia Espongiforme Bovina, conhecida por doença das 'vacas loucas', que era transmitida através da ingestão de alimentos contaminados.Os cinco pacientes começaram a sofrer com sintomas da doença quando tinham entre 38 e 55 anos. Tendo em conta que o Alzheimer é, por norma, desencadeado pela acumulação de proteína beta-amiloide no cérebro, um processo ligado ao envelhecimento, os especialistas decidiram avaliar o historial clínico.Durante a investigação perceberam que nenhum dos pacientes sofria de uma mutação que originasse Alzheimer precoce e que todos tinham um marco no historial clínico em comum: o tratamento com hormonas de crescimento.