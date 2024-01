Dois trabalhadores morrem em queda de 12 metros nos estaleiros de Viana do Castelo

Alerta às autoridades foi dado cerca das 19h50.

Dois trabalhadores morreram, ao início da noite desta segunda-feira, nas instalações da West Sea, antigos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. A informação foi confirmada ao CM por fonte dos bombeiros sapadores vianenses.



Os trabalhadores, de 35 e 20 anos e com nacionalidade cabo-verdiana estavam a decapar um navio quando uma grua se desprendeu e provocou a queda das vítimas.





O comandante do Porto de Viana do Castelo, capitão Serrano da Paz, confirmou os óbitos e a comunicação ao Ministério Público.As vítimas terão caído de uma altura de 12 metros.O alerta às autoridades foi dado cerca das 19h50.Para o local foram meios dos bombeiros sapadores de Viana do Castelo, a VMER de Viana, de Barcelos e uma ambulância do INEM e a Polícia Marítima.Os corpos foram levados, pelos bombeiros voluntários de Viana do Castelo, para o gabinete do instituto de medicina legal.

O capitão do porto de Viana do Castelo acrescentou que a família dos trabalhadores já foi informada do acidente.

Para o local foi mobilizada uma equipa de psicólogos do INEM.



Entidade com jurisdição na área dos estaleiros abre inquérito



A Martifer abriu um inquérito interno para apurar a origem do acidente.

O capitão do porto de Viana do Castelo, entidade com jurisdição na área dos estaleiros da Martifer, Serrano da Paz, explicou que os dois homens estavam a trabalhar numa plataforma elevatória, tendo caído de uma altura de 12 metros.

Serrano da Paz disse que o caso foi comunicado ao Ministério Público e será reportado à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).